İstanbul’da kar ve fırtına bekleniyor! THY, 100 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; İstanbul, yeni bir kar yağışı etkisi altına girecek.

Etkili kar bu cuma günü başlayacak, cumartesi de etkisini artıracak. Kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor.

THY’den ‘iptal’ açıklaması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.

İstanbul’da okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün resmi, özel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezlerine 18 Mart Cuma günü ara verildi.

Yerlikaya, "Bütün resmi, özel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezlerine 18 Mart Cuma günü ara verildi." dedi.