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Aktüel

İstanbul'da kapkaç şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

2020-04-22 10:57:21 -
İstanbul'da kapkaç şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesihpaşa Mahallesi'nde Kırgızistanlı Shirin A'nın cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç şüphelilerinin benzer suçlardan 22 kaydı bulunan Fatih T. ve İlhan E. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih T. tutuklanırken, İlhan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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