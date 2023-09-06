  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da kafede mahsur kalan 68 kişi kurtarıldı
Yaşam

İstanbul'da kafede mahsur kalan 68 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 03:27:00 - 2023-09-06 03:28:19

Küçükçekmece'de, Halkalı Gümrüğü'nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında Halkalı Gümrüğü'nü su bastı. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulananlar, gümrüğün yanında bulunan kafeye sığındı. Kafe müşterileri, çalışanları ve kafeye sığınanlar yükselen su nedeniyle kafenin çatısında mahsur kaldı. Vatandaşlar çatıda bir süre yardım beklerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri ile kurtarıldı.

Botla kurtarılan kafe çalışanı Emre Tuğrul, "Önce ayak boyu su vardı, çok fazla ciddiye almadık. Ondan sonra buradaki vagonların düşmeye başladığını gördük. Ondan sonra su seviyesinin yükseldiğini anladık. Ondan sonra müşterilerimizi çatı katına aldık. Su ile birlikte yılan ve böcekler vardı, bundan korkan müşterilerimiz oldu. Onları rahatlatmaya çalıştık. İki saatin üzerinde içeride mahsur kaldık" dedi.

Kaynak: AA

İstanbul'da sel felaketi! Araçlar suya gömüldü
İstanbul'da sel felaketi! Araçlar suya gömüldü

Yaşam

İstanbul'da sel felaketi! Araçlar suya gömüldü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı
Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı

Gündem

Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'

Gündem

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı
İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı

Yaşam

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı

İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı

İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü
İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü

Yaşam

İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23