İstanbul'da kafede mahsur kalan 68 kişi kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında Halkalı Gümrüğü'nü su bastı. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulananlar, gümrüğün yanında bulunan kafeye sığındı. Kafe müşterileri, çalışanları ve kafeye sığınanlar yükselen su nedeniyle kafenin çatısında mahsur kaldı. Vatandaşlar çatıda bir süre yardım beklerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri ile kurtarıldı.

Botla kurtarılan kafe çalışanı Emre Tuğrul, "Önce ayak boyu su vardı, çok fazla ciddiye almadık. Ondan sonra buradaki vagonların düşmeye başladığını gördük. Ondan sonra su seviyesinin yükseldiğini anladık. Ondan sonra müşterilerimizi çatı katına aldık. Su ile birlikte yılan ve böcekler vardı, bundan korkan müşterilerimiz oldu. Onları rahatlatmaya çalıştık. İki saatin üzerinde içeride mahsur kaldık" dedi.

Kaynak: AA