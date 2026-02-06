İstanbul’da İETT otobüsü yayaya çarptı: Yolun karşısına geçmek isterken yaralandı

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Fatih Turgut Özal Bulvarı’nda korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde yaşanan olayda, dev yolcu otobüsü manevra yaptığı sırada karşıya geçmek isteyen yayayı fark edemedi.

DÖNÜŞ YAPARKEN ÇARPTI

Turgut Özal Bulvarı Pazartekke Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan Y.Y. idaresindeki İETT otobüsü, o esnada yolun karşısına geçmek isteyen A.C. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın için çevredeki vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü Y.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.