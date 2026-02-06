  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’dan flaş karar! 100 gün için bütün sığınmacılar sınır dışı edilecek Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği... Bakan kurum, Özel’i canlı yayında bombaladı! “Günaydın Özgür Bey, 3 yıldır neredeydiniz?" PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı? Ali Rıza Demircan’ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: “Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır” Rusya'yı sarsan suikast! Moskova’nın göbeğinde sır gibi olay CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Gündem Devletin resmi organları “casus” diyor kardeşim sana! Can Ataklı’dan Ekrem’e zor soru!
Gündem

Devletin resmi organları “casus” diyor kardeşim sana! Can Ataklı’dan Ekrem’e zor soru!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Muhalif gazeteci Can Ataklı, kendi YOUTUBE kanalında yaptığı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ataklı, devletin resmi organlarının "casus" suçlamasına dikkat çekerek, İmamoğlu’nun bu durum karşısında siyasi geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

"Buna verdin mi 15'er yıl, bitti..."

Ataklı, casusluk suçlamasının ciddiyetine değindiği konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

  • Devletin resmi organları "casus" diyor kardeşim sana!
  • Ben bugüne kadar "casusluk" suçlamasıyla karşı karşıya kalıp beraat eden duymadım.
  • Casusluktan mahkum olursanız; ne siyaset yapabilirsiniz ne de kamu haklarından yararlanabilirsiniz.
  • Üstelik 15-20 yıl hapis isteniyor. Buna verdin mi 15'er yıl, bitti…

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

Gündem

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme
Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme

Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme

Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...
Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...

Gündem

Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23