Devletin resmi organları “casus” diyor kardeşim sana! Can Ataklı’dan Ekrem’e zor soru!
Muhalif gazeteci Can Ataklı, kendi YOUTUBE kanalında yaptığı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ataklı, devletin resmi organlarının "casus" suçlamasına dikkat çekerek, İmamoğlu’nun bu durum karşısında siyasi geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı.
"Buna verdin mi 15'er yıl, bitti..."
Ataklı, casusluk suçlamasının ciddiyetine değindiği konuşmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
- Devletin resmi organları "casus" diyor kardeşim sana!
- Ben bugüne kadar "casusluk" suçlamasıyla karşı karşıya kalıp beraat eden duymadım.
- Casusluktan mahkum olursanız; ne siyaset yapabilirsiniz ne de kamu haklarından yararlanabilirsiniz.
- Üstelik 15-20 yıl hapis isteniyor. Buna verdin mi 15'er yıl, bitti…
Gündem
