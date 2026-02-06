Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasının mümkün olmadığını, iktidara geldiklerinde tekrar askere alacaklarını ve 'er' olarak askerlik yaptırıp yemekhanede patates soğan soyduracağını açıklayan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkan Nurullah Efe Ankut, evine gelen polis ekipleri tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

HKP'nin sosyal medya hesabından Genel Başkan Nurullah Efe Ankut’un gözaltına alınırken "Tayyip, eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın" ifadelerini kullandığı görüntüleri paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan genel başkanımız Nurullah Efe, parti avukatlarımızla birlikte biraz önce savcıya ifade vermiştir. Genel başkanımız Nurullah Efe, 12 Şubat 2025 tarihinde X platformu üzerinden yapmış olduğu videolu paylaşımda özetle, Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, askerlik şubesine sahte diploma verdiğini, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasının mümkün olmadığını, iktidara geldiğimizde tekrar askere alınacağını ve 'er' olarak askerlik yaptırılacağını, yemekhanede patates soğan soydurularak, ömründe ilke defa vatana millete hayırlı olma fırsatı elde edebileceğini ifade etmiştir."

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın konusu bunlardan ibarettir. Adliye polisi, genel başkanımız Nurullah Efe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında açılan bir başka soruşturma dosyası olduğu, bu nedenle hakkında ikinci bir yakalama kararı bulunduğunu da avukatlarımıza iletmiştir.”

Dumrul

Vay angut vay .
