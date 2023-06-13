İstanbul'da hortum paniği! O anlar kameraya böyle yansıdı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde tır garajında meydana gelen hortum kameraya anbean yansıdı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Büyükbakkalköy’de gün içerisinde yaşanan rüzgarın ardından bir tır garajında hortum oluştu.
Hortum kameraya yansıdı
Hayrete neden olan ve metrelerce yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun herhangi bir maddi zarara yol açmadığı öğrenildi.
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