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Yerel İstanbul'da hortum paniği! O anlar kameraya böyle yansıdı
Yerel

İstanbul'da hortum paniği! O anlar kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 20:51:00 -
İstanbul'da hortum paniği! O anlar kameraya böyle yansıdı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde tır garajında meydana gelen hortum kameraya anbean yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Büyükbakkalköy’de gün içerisinde yaşanan rüzgarın ardından bir tır garajında hortum oluştu.

Hortum kameraya yansıdı

 

Hayrete neden olan ve metrelerce yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun herhangi bir maddi zarara yol açmadığı öğrenildi.
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