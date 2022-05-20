  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisle çatışmaya giren şahıs etkisiz hale getirildi
Yerel

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisle çatışmaya giren şahıs etkisiz hale getirildi

İstanbul Sancaktepe'de polisle çatışmaya giren cinayet şüphelisi şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:50:00 - 2022-05-20 23:11:35

Sancaktepe’de cinayet şüphelisi bir kişi otomobiliyle polisten kaçtığı esnada bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisle çatışan şahsın kullandığı otomobil içerisinde 2 adet silah bulunurken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Basra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FFE 535 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden cinayet şüphelisi olan C.F., kullandığı otomobille kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerinden kaçtığı esnada cadde üzerinde bulunan adak kurban satış yerinin önünde durduruldu.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Etkisiz hale getirildi

Otomobilinden inen şüpheli C.F., polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Polislere ateş eden C.F. olay yerindeki polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırılırken otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobilde 2 adet tabanca bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede polis ekipleriyle çatışmaya girerek bacağından vurulan C.F.’nin kullandığı otomobil içerisinde 2 adet tabanca bulunurken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay