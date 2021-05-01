İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı olan yollar 1 bugün
İstanbul'da yollar neden kapalı? 29 Nisan Perşembe akşamı Türkiye'de tam kapanma başladı. Ancak bu kapanmadan muaf olan kişilerde mevcut. Bu sebeple 1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da çalışmak için dışarı çıkacak olanlar hangi yolların neden kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul alternatif güzergahlar neler?
İstanbul’da 1 Mayıs Cumartesi günü bazı yollar kapalı olacak. Bu sebeple valilik alternatif güzergahları paylaştı. Peki, İstanbul’da hangi yollar kapalı
İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı olan yollar 1 Mayıs
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün saat 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak ve alternatifi olan yollar aktarıldı.
Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi" şeklinde duyuruldu.
Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.