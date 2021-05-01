İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı olan yollar 1 bugün

İstanbul'da yollar neden kapalı? 29 Nisan Perşembe akşamı Türkiye'de tam kapanma başladı. Ancak bu kapanmadan muaf olan kişilerde mevcut. Bu sebeple 1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da çalışmak için dışarı çıkacak olanlar hangi yolların neden kapalı olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul alternatif güzergahlar neler?