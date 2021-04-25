Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüm alanını da inceledi. İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım daha atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini başlatacaklarını ifade etti.

İstanbul'da ne kadar riskli yapı varsa, bunların dönüşümünü sağlamak istediklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli konutu dönüştürmek, icraat yapmak, eser üretmek, eser siyaseti yapmak olduğunu söyledi.

İstanbul’da hangi ilçelerde kentsel dönüşüm var?

Kurum, İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Üsküdar'da başlatacaklarını belirtti. Kurum "Pazartesi günü itibarıyla Üsküdar'da Ferah Mahallemiz, hemen Çamlıca Camimizin karşısındaki mahalle, yine Üsküdar'ımıza yakışmayan, vatandaşlarımızın bu noktada sosyal ihtiyaçlarını gideremedikleri, yolların, alt yapının yeterli olmadığı Ferah Mahallesi'nde, hemen arkasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde, diğer taraftan yine hemen sağımızda bulunan Küplüce Mahallemiz de ki orada da 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak süreci pazartesi günü itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden" açıklamasını yaptı. Murat Kurum, İstanbul'un hemen her ilçesinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini belirterek, şu an sahada devam eden 117 bin kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm başvurusu nereye yapılır?

Yaşanan depremlerin ardından eski ve riskli binalarda oturanlar tarafından evlerinin kentsel dönüşüm kapsamına nasıl gireceği merak ediliyor. Peki kentsel dönüşüm başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm başvurusu için öncelikle dönüşüm olması istenen taşınmaz için riskli yapı raporu alınması gerekiyor. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilerek yetkilendirilen aracı kurumlara başvuruda bulunulması yeterli.

Kentsel dönüşüm başvurusu için gerekli evraklar

-Tapu Fotokopisi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

-Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

-Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı)

-Vekaletname

-Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi