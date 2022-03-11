İstanbul'da hafta sonu için de 'turuncu' alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Turuncu uyarı ne anlama geliyor?

Meteoroloji'nin "MeteoUyarı" sistemine göre, 'Turuncu' uyarı şu anlama geliyor:

"Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir."

Kaynak: TRT Haber