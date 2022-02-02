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Gündem İstanbul'da gizemli kazı! Nedeni ortaya çıktı
Gündem

İstanbul'da gizemli kazı! Nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri boş bir arazida azı çalışması başlattı. Geniş güvenlik önlemleri alınan kazıda kayıp olduğu belirtilen bir kişinin cesedinin arandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 15:08:00 -
İstanbul'da gizemli kazı! Nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de Emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat K.'nin cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

 

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