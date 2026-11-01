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Gündem İstanbul’da gece yarısı gizemli olay! 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Gündem

İstanbul’da gece yarısı gizemli olay! 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Yeniakit Publisher
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında 3 farklı okulun ses sisteminden aniden yüksek sesle müzik ve marş yayını yapılmaya başlandı. Gece sessizliğini bozan garip olay üzerine ne olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri uykularından uyanarak pencerelere ve sokağa koştu. Evlerin ışıklarının birer birer yandığı ve cep telefonlarıyla kaydedildiği anların, okulların ses altyapısındaki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Arnavutköy'de gece saat 00.30 sıralarında 3 farklı okulun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marşlar çalmaya başladı. Uykularından uyanan mahalle sakinleri ne olduğunu anlamak için pencerelere koşarken, evlerin ışıkları birer birer yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece yarısı yaşanan ilginç olay mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi.

 

Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nun ses sistemlerinden saat 00.30 sıralarında aniden müzik ve marşlar yükseldi. Gece sessizliğini bozan yayın nedeniyle birçok vatandaş uykusundan uyanırken, çevredeki evlerin ışıkları yandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği olayın nedeni henüz belirlenemedi.

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