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Dünya Bu kez gösteriler olaysız sona erdi! Paris’te 70 bin kişilik dev yürüyüş
Dünya

Bu kez gösteriler olaysız sona erdi! Paris’te 70 bin kişilik dev yürüyüş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fransa’nın başkenti Paris’te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız sona ererken ülke genelindeki protestolarda 27 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına yönelik protestolar sürerken, başkent Paris bu kez sakin bir yürüyüşe sahne oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yetkililerin izniyle Porte de Bagnolet bölgesinde yerel saatle 14.00'te başlayan yürüyüş, göstericilerin Porte de Charenton bölgesine ulaşmasıyla son buldu. Protestocular, yürüyüşte ülkede artan yaşam maliyetlerini ve polisin daha önceki gösterilerdeki sert müdahalelerini eleştiren sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı. Güvenlik güçleri, başkentteki protestolara yaklaşık 70 bin kişinin katıldığını açıkladı.

 

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelindeki protestoların büyük ölçüde sakin geçtiği ve dikkat çeken herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik önlemleri, özellikle Cadılar Bayramı gecesi öncesinde günün ilerleyen saatlerinde yaşanabilecek gelişmeler doğrultusunda uyarlanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanının belirlediği tutumda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Polis, şiddet olaylarından ve maddi hasardan sorumlu kişilere en sert şekilde müdahale edecek" denildi.

 

Sosyal medya üzerinden planlanan bazı gösterilere izin yok

Bakanlığın açıklamasına göre güvenlik güçleri, saat 14.00’a kadar ülke genelinde 27 kişiyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar ayrıca Toulouse, Marsilya ve Rennes şehrinde polis ile protestocular arasında gerilim yaşandığını bildirdi. Kaynaklar, ilerleyen saatlerde Rennes şehrinde yaklaşık 13 bin 500 protestocunun sokaklara döküldüğünü belirtti. Yetkililer, Marsliya ve Toulouse şehirlerinde sosyal medya üzerinden planlanan gösterilere izin verilmediğini bildirmişti.

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