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Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy'den Erdoğan açıklaması
Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Erdoğan açıklaması

Yeniakit Publisher
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Ukrayna lideri Zelenskiy'den Erdoğan açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Açık ve somut işbirliğimiz ve bizi gerçek barış ve güvenliğe yaklaştırabilecek tüm umut verici fikirleri desteklemeye hazır olan Türkiye'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan ile önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Zelenskiy, şunları ifade etti:

"Görüşmemizin Uluslararası Karadeniz Günü'nde gerçekleşmesi sembolik bir anlam taşıyor ve görüşmemizin önemli bir kısmı Karadeniz ile ilgili konulara odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, bu konuda yardımcı olabilecek bazı yeni fikir ve önerileri ele aldık. Bunlar arasında gıda güvenliği de yer alıyor ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru'nun varlığını ve etkin bir şekilde işleyişini sağlamak üzere bu konuda çalışmaya karar verdik."

 

Zelenskiy, paylaşımında Türkiye ile yeni ortak sanayi ve ekonomik projeler hazırlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girerek Ukraynalı ve Türk işletmeler için yeni fırsatlar yarattı. Enerji ve altyapı alanlarında önemli bir potansiyelimiz var, bu konuyu da görüştük. Türk enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldik ve jeneratörler ile diğer enerji ekipmanlarının tedarikinin önümüzdeki hafta itibarıyla artmasını bekliyoruz. Açık ve somut işbirliğimiz ve bizi gerçek barış ve güvenliğe yaklaştırabilecek tüm umut verici fikirleri desteklemeye hazır olan Türkiye'ye teşekkür ederim."

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