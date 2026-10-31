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İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

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İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Kızılcık, ünlü hekim Sina’nın da övgü ile bahsettiği bir meyvedir. Yapılan yeni bir araştırma, kızılcık meyvesinin dişler için umut verici olabileceğini ortaya koydu. Daha iyi bir etkisi ortaya çıktı.

#1
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Dr. Christine Wu liderliğindeki araştırmaya 8 yetişkin ve 7-12 yaş arasındaki 14 çocuk katıldı. Katılımcılar farklı günlerde üç içecekle ağızlarını çalkalayıp yuttu: Yüzde 100 şekersiz kızılcık suyu, yüzde 27 meyve suyu içeren şekerli kızılcık içeceği ve su.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Yeni bir bilimsel araştırma, şekersiz kızılcık suyunun diş plağı oluşumunu ve asit üretimini azalttığını ortaya koydu. Her denemede katılımcılar üç kez 10 mililitre içecek tüketti. Araştırmacılar içecek tüketiminden önce ve 30 dakika sonra ağızdan plak örnekleri aldı. Ardından bu örneklerin laboratuvar ortamında nasıl çoğaldığını ve ne kadar asit ürettiğini ölçtüler. Etkisi gerçekten önemli.

#3
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Wu 'Bu testleri insan katılımcılarla yapmak bizim için önemliydi.' dedi. Ciddi anlamda öyle bir etkisi var ki... Sonuçlara göre şekersiz kızılcık suyu, plağın yeniden oluşumunu yetişkinlerde ortalama yüzde 44, çocuklarda ise yüzde 33 oranında azalttı. Plağın ürettiği asit miktarı da hem yetişkinlerde hem çocuklarda düştü. Bu önemli, çünkü plaktaki bakterilerin ürettiği asit diş minesine zarar vererek çürüğe zemin hazırlıyor. Şekerli kızılcık içeceğinde ise sudan farklı, anlamlı bir etki görülmedi. Yani araştırmada gözlemlenen olumlu etki, ilave şeker içermeyen saf kızılcık suyuyla ilişkiliydi. Bu sorunun yanıtı ne yazık ki henüz net değil. Kızılcıkla neler yapılıyor?

#4
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Araştırma az sayıda katılımcıyla ve kısa bir sürede yapıldı. Ayrıca doğrudan diş çürüğü ya da diş minesi değil, plağın büyümesi ve asit üretimi ölçüldü. Araştırmacılar da sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Üstelik saf kızılcık suyu oldukça asidik ve ekşi. Bu nedenle diş minesinde aşınma riski de göz önünde bulundurulmalı. Araştırma, kızılcık suyunun diş fırçalamanın ve diş ipi kullanımının yerini tutabileceğini göstermiyor. Uyarı: Çalışmada kullanılan içecek, Amerikan kızılcığı (turna yemişi) olarak bilinen meyveden yapılıyor. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, diş sağlığınızla ilgili sorularınız için diş hekiminize danışın. İbni Sina, binlerce yıl önce "Kızılcığın tüketildiği evde hekime gerek yoktur" demiştir ve kızılcık meyvesinin önemine o yıllarda değinmiştir.

#5
Foto - İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

İçerdiği zengin bileşenler sayesinde hafızayı, odaklanmayı ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde destekler. Eğer saf, katkısız turna yemişi (cranberry) suyu veya bizim geleneksel kızılcık suyumuzu tüketirseniz, Illinois Üniversitesi'nin kanıtladığı gibi dişlerinizin üzerinde mikrop ve bakteri plağı oluşamıyor. Bakteriler diş minesine tutunamayıp kayıp gidiyor, bu da diş çürümelerini neredeyse tamamen durduruyor. Bin yıl önce yaşayan İbni Sînâ ise modern laboratuvarları olmadan, sadece gözlem yeteneğiyle bu meyvenin vücuttaki mikropları öldürdüğünü, iltihabı ve yaraları kuruttuğunu keşfetmişti. Nasıl Tüketilmeli? Kızılcığı beslenmenize eklerken şekersiz veya az şekerli versiyonlarını tercih etmek faydasını maksimuma çıkarır. Kurutulmuş halini ara öğünlerde tüketebilir, taze meyvelerini kaynatarak ev yapımı şekersiz kızılcık suyu veya şerbeti hazırlayabilirsiniz. Eski zamanlarda doğal ilaç niyetine kullanılan kızılcık, kırmızı renkli sonbaharın en faydalı besinlerindendir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır. Kızılcığın yapısındaki bazı farmasotık maddeler bazı hastalıkları tedavi eder yada sürekli tüketiliyorsa bazı hastalıklar gözlenmez.

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