İbn-i Sina'nın binlerce yıldır övgüyle bahsettiği kızılcık daha iyi etki ediyor! Hiç duydunuz mu? Dahil olması gerek

Wu 'Bu testleri insan katılımcılarla yapmak bizim için önemliydi.' dedi. Ciddi anlamda öyle bir etkisi var ki... Sonuçlara göre şekersiz kızılcık suyu, plağın yeniden oluşumunu yetişkinlerde ortalama yüzde 44, çocuklarda ise yüzde 33 oranında azalttı. Plağın ürettiği asit miktarı da hem yetişkinlerde hem çocuklarda düştü. Bu önemli, çünkü plaktaki bakterilerin ürettiği asit diş minesine zarar vererek çürüğe zemin hazırlıyor. Şekerli kızılcık içeceğinde ise sudan farklı, anlamlı bir etki görülmedi. Yani araştırmada gözlemlenen olumlu etki, ilave şeker içermeyen saf kızılcık suyuyla ilişkiliydi. Bu sorunun yanıtı ne yazık ki henüz net değil. Kızılcıkla neler yapılıyor?