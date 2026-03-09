  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi
İstanbul’da feci kaza: Hatalı sollama ölüm getirdi

İstanbul'da hatalı sollama nedeniyle 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Feneri Caddesi'nde ilerleyen ticari taksi, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 2 minibüs de duramayıp bu otomobillere çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsminin Taşkın Çalışkan olduğu öğrenilen taksi sürücü, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

