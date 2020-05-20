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İstanbul'da evinde uyuşturucu üreten şüpheli tutuklandı

Baskın yapılan adreste, 110 kök Hint keneviri ile 510 gram skunk ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:02:16 -
İstanbul'da evinde uyuşturucu üreten şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda sera haline getirdiği evde ürettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu ürettiği ve bunları satmaya hazırlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muhammet Ali K'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada saksılar içerisinde 110 kök Hint keneviri, 510 gram satışa hazır skunk, 14 şişe sentetik sıvı, 31 Hint keneviri tohumu, 19 kilogram gübre, 1 hassas terazi, 5 ısıtıcılı ışık düzeneği, 11 LED ışık düzeneği, 4 ısı dağıtım düzeneği, 1 vantilatör, 1 buhar makinesi, 1 termometre, 2 ısıtıcı ve 5 farklı seyyar elektrik tesisatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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