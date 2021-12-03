  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da etkili olan lodos, balık lokantası tekneyi batırdı
Aktüel

İstanbul'da etkili olan lodos, balık lokantası tekneyi batırdı

İstanbul-Beykoz'da balık lokantası olarak işletilen tekne, etkili olan lodos nedeniyle bağlı bulunduğu kıyıda battı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:36:00 -
İstanbul'da etkili olan lodos, balık lokantası tekneyi batırdı

İstanbul-Beykoz'da balık lokantası olarak işletilen tekne, etkili olan lodos nedeniyle bağlı bulunduğu kıyıda battı.

Edinilen bilgiye göre, 2004'ten beri balık lokantası olarak işletilen "Kaptan Baba" isimli tekne, birkaç gün önce açıkta arızalandı. Arızalanan tekne, diğer yolcu tekneleri tarafından Beykoz Motor İskelesi'ne çekilerek, kıyıya bağlandı.

Birkaç gündür kıyıda bağlı halde bulunan tekne, bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan lodos nedeniyle su alarak battı.

Bir kısmı su üzerinde kalan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gram altın fiyatında kritik tahmin! Tarih verildi… Gözler 3 uzmana çevrildi
Ekonomi

Gram altın fiyatında kritik tahmin! Tarih verildi… Gözler 3 uzmana çevrildi

Altın fiyatlarındaki olası senaryolar masaya yatırıldı. Uzman isimler tek tek açıklama yaparken, gram altın fiyatlarındaki tahminler de günd..
Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil
Gündem

Mete Yarar kritik detayı açıkladı: Bu adam sıradan biri değil

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili ..
İlyas Salman'dan diğerlerine örnek olacak vasiyet!
Gündem

İlyas Salman'dan diğerlerine örnek olacak vasiyet!

Hayatı boyunca İslami değerleri hedef alıp, Müslümanlara "gerici" diye hakaret eden İlyas Salman, cenazesinde İmam istemediğini vasiyet etti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay