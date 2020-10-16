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Spor İstanbul’da eskrimin geleceği için iş birliği
Spor

İstanbul’da eskrimin geleceği için iş birliği

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:20:15 -
İstanbul’da eskrimin geleceği için iş birliği

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkan Atalı, TEF Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç, Genel Sekreter Yılmaz Portakal ve Milli Takım Başantrenörü Valery Shturbabin, Hacıcaferoğlu'nu ziyaretlerinde İstanbul'un eskrime dair mevcut durumu, hedef ve projeleri görüştü.

Görüşmede tüm illerde olduğu gibi İstanbul'da da eskrimin daha da gelişmesi adına her türlü iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Atalı, "İstanbul İl Müdürümüz ile bir araya gelerek ‘ilde eskrim adına ne durumdayız, neler yapabiliriz, Federasyon ve İl Müdürlüğü olarak birbirimize nasıl destek verebiliriz' gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. İstanbul'da eskrimin daha da ileri bir noktaya taşınması adına iş birliğimiz artarak devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

İlde devam eden eskrim çalışmalarının yanı sıra mevcut ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veren Hacıcaferoğlu ise "İlimizde eskrim önemli branşlardan biri. Eskrimde 17 kulüple İstanbul'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eskrim son yıllarda elde etmiş olduğu başarılarla isminden söz ettiren bir branş haline geldi. Başarılar arttıkça ilgi de artıyor. Dolayısıyla bu ilgiye de karşılık vermek gerekiyor. Hedefimiz, eskrimde milli takım havuzuna sporcular yetiştirmek. Bu doğrultuda federasyonumuz ile birlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Federasyon yetkilileri ayrıca İstanbul Balestra Eskrim Akademisi'ni de ziyaret ederek kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldı.


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