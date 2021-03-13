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Gündem İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Gündem

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul'da 18 adrese düzenlenen eş zamanlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 17:22:00 -
İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi.

18 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 9 Mart tarihinde, 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.

4'ü tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1’i adli makamlarca serbest bırakıldı. 12 Mart’ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3’ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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