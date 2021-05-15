İstanbul’da en çok ‘park yasağı’ ihlal edildi

Sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı 289 bin 273 ile park yasağı aldı. Bunu 114 bin 680 ile makas atmak, fazla yolcu taşımak ve kask takmamak gibi diğer ihlaller ve 93 bin 869 ile aşırı hız izledi. Trafik ekipleri, sürücülerden 93 bin 69’una trafik işaret levhaları, cihazlarıyla yer işaretlerine uymamak, 60 bin 121’ine muayenesiz araç kullanmak, 56 bin 572’sine kırmızı ışık ihlali, 44 bin 367’sine seyir halinde cep telefonu kullanmak, 25 bin 607’sine emniyet şeridi ihlali, 24 bin 239’una aracı ters istikamette sürmek, 23 bin 440’ına sürücü belgesiz araç kullanmak, 21 bin 623’üne emniyet kemeri kullanmamak, 10 bin 269’una dur ihtarına uymamak ve 6 bin 387’sine alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.