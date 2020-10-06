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Aktüel İstanbul'da en çok cami Fatih'te, en az cami Adalar'da bulunuyor
Aktüel

İstanbul'da en çok cami Fatih'te, en az cami Adalar'da bulunuyor

İstanbul'da toplam 3 bin 469 cami bulunuyor. Kent genelinde cami sayısına bakıldığında ilk sırada 343 camiyle Fatih ilçesi bulunuyor - İstanbul ülke nüfusunun yüzde 18,66'ını barındırıyor. 15 milyon 519 bin 267 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 473 kişiye bir cami düşüyor - 106 caminin bulunduğu Şile'nin nüfusu ise 37 bin 692. İlçede 335 kişiye bir cami düşerken, kişi başına düşen cami sayısında bu ilçe en üst sırada yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:11:37 -
İstanbul'da en çok cami Fatih'te, en az cami Adalar'da bulunuyor

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'nin en kabalalık şehri İstanbul'da en fazla cami Fatih, en az cami ise adalar ilçesinde yer alıyor.

İstanbul Müftülüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da toplam 3 bin 469 cami bulunuyor. Kent genelinde cami sayısına bakıldığında ilk sırada 343 camiyle Fatih ilçesi bulunuyor. Fatih'i sırasıyla 192 camiyle Üsküdar, 143 camiyle Pendik, 142 camiyle Ümraniye, 136 camiyle Beykoz ve 129 ile Arnavutköy takip ediyor.

Kentte en az cami ise Adalar'da bulunuyor. Adalar'ı 36 camiyle Bakırköy ve 41 camiyle Beşiktaş takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 rakamlarına göre İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 18,66'ını barındırıyor. 15 milyon 519 bin 267 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 473 kişiye bir cami düşüyor.

İlçelerden ise 443 bin 90 nüfuslu Fatih'te bin 291 kişiye bir cami düşerken, 531 bin 825 kişinin yaşadığı Üsküdar'da 2 bin 769 kişiye bir cami düşüyor.

- En kalabalık ilçe Esenyurt

İstanbul'un en kalabalık ilçesi ise Esenyurt. 954 bin 579 kişinin yaşadığı Esenyurt'ta 81 cami bulunuyor. İlçede 11 bin 784 kişiye bir cami düşüyor.

Megakentte en az kişi Adalar'da yaşıyor. 15 bin 238 kişinin yaşadığı Adalar'da 9 cami bulunuyor. Adalar'da bin 693 kişiye bir cami denk geliyor.

- Şile, kişi başına düşen cami sayısında ilk sırada

106 caminin bulunduğu Şile'nin nüfusu ise 37 bin 692. İlçede 335 kişiye bir cami düşerken, kişi başına düşen cami sayısında en üst sırada yer alıyor.

İstanbul Müftülüğünün verilerine göre ilçelerdeki cami sayıları şöyle:

İlçeler Cami Sayısı
Adalar 9
Arnavutköy 129
Ataşehir 69
Avcılar 61
Bağcılar 90
Bahçelievler 70
Bakırköy 36
Başakşehir 116
Bayrampaşa 60
Beykoz 136
Beylikdüzü 47
Beyoğlu 98
Büyükçekmece 64
Beşiktaş 41
Çatalca 63
Çekmeköy 45
Esenler 49
Esenyurt 81
Eyüpsultan 124
Fatih 343
Gaziosmanpaşa 76
Güngören 46
Kadıköy 65
Kağıthane 81
Kartal 81
Küçükçekmece 100
Maltepe 81
Pendik 143
Sancaktepe 72
Sarıyer 109
Silivri 61
Sultanbeyli 112
Sultangazi 68
Şile 106
Şişli 56
Tuzla 69
Ümraniye 142
Üsküdar 192
Zeytinburnu 78

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