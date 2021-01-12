İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Ocak 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi belli oldu

İstanbul'da 12 Ocak 2021 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. Kesintilerden etkilenenler de 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusuna yanıt arıyor.

12 Ocak 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi

AYEDAŞ KESİNTİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

BEYKOZ

12:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: BARIŞ MANÇO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FINDIK

KADIKÖY

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BERNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

PENDİK

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DEDEPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: IHLARA VADİSİ

ÜSKÜDAR

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KİREÇFIRINI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERVİŞOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KÜÇÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SÖĞÜTLÜÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HÜKÜMDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: AYGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: İZZETTİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KISA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YERLİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ZAFER

BEDAŞ KESİNTİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413. sk bölgelerinde 12/01/2021 03:30:00 - 12/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1599., 1600., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1513., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1745., BİRLİK, VELİOĞLU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 12/01/2021 11:00:00 - 12/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAHÇIVANLI, CANSU 1, EBRU, FATİH, HALİL, KAPTAN 1, SELİMİYE, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, ZERRE, ŞENTEPE sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAĞDATLI, GÜLTEPE, KÖROĞLU, MARİN, MERVE 1, SELVİ 1, SELİM, YAHYA KEMAL, YAVUZ, YEŞİL, YUNUS EMRE 1, ZAMBAK 5, ÖREN sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1802., 1803., 1804. sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 906., 915. sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2608., 2611., 2616., GÜLBİR, GÜNEBAKAN, LAVANTA, ÇUHA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 12/01/2021 13:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., 43., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 12/01/2021 09:00:00 - 12/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.