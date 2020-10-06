  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Aktüel

İstanbul'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası

Ruhsatsız faaliyet gösteren 19 iş yeri mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:22:51 -
İstanbul'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik uygulamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde 3 Ekim'de 23.00-02.00 saatlerinde kent genelinde 249 ekip, 526 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna, gece kulübü gibi kapalı olması gereken mekanlar, ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri ile amaç dışı faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Uygulamada 6 bin 242 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken 11 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İzinsiz ve sigortasız çalışan 7'si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 iş yeri mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay