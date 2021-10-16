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Yaşam İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim
Yaşam

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 02:19:00 -
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edildi. Beyoğlu'nda denetim yapılan mekana da sigara yasağından dolayı işlem yapıldı.

Polis ekipleri tek tek inceledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.

Mekan sahiplerine uyarılar yapıldı

Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, bir mekana sigara yasağından dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca mekanın ruhsat belgelerinin de eksik olup olmadığını kontrol etti.

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