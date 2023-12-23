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Yerel İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı
Yerel

İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:17:00 -
İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Sürücülere toplam 608 bin 636 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Sürücülere toplam 608 bin 636 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1635 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

Saat 22.00'de başlayan ikinci aşamada 1560 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 181 bin 117 kişiden 636'sının farklı suçlardan arandığı, 128'inin yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında 406 zanlı gözaltına alındı, 19 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 171 fişek, 644 gram uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza malzemesi ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 790 lira ele geçirildi.
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Halka açık 565 yerin denetlendiği uygulamada 6 iş yerine idari işlem yapıldı, 10 bin lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 21 bin 448 araç ve 1367 motosiklet kontrol edilirken, bunların 1102'si ile 34 sürücü hakkında işlem yapıldı, 9 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere toplam 608 bin 636 lira para cezası kesildi.

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