İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen DEAŞ soruşturmasında gözaltına alınan 147 şüpheliden 67’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında "yılbaşı saldırısı" planladığı iddia edilen isimlerin de bulunduğu şüphelilerden 32'si ise sınır dışı edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 3 ilde 114 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonların adli bilançosu netleşti. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan, örgütün sözde hocalığını yapan M.Y. ve beraberindekilerin de aralarında bulunduğu 72 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
YALOVA BAĞLANTISI VE YILBAŞI PLANI
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla irtibatlı oldukları ve yılbaşı günü İstanbul'da benzer eylemlere tevessül edebilecekleri bilgisi yer aldı. Mahkeme, 67 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 48 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı.
32 YABANCI SAVAŞÇI SINIR DIŞI EDİLECEK
Operasyon kapsamında yakalanan ve "Yabancı Terörist Savaşçı" (YTS) olduğu belirlenen 32 şüpheli, Türkiye için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Örgütün illegal mescit faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda çalışmaları da soruşturma kapsamında deşifre edildi.