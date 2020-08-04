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Aktüel

İstanbul'da cam silme bahanesiyle gasp girişiminde bulunan 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:35:19 -
İstanbul'da cam silme bahanesiyle gasp girişiminde bulunan 3 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de cam silme bahanesiyle araçtaki kişilere hakaret edip gasbetmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyaya Florya Polisevi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanına cam silme nedeniyle giderek sürücülerden para talebinde bulunulması, hakaret edilmesi ve kesici aletlerle cep telefonunun zorla alınmak istenmesine ilişkin görüntülerinin yansıması üzerinde, şüphelililerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri belirlenen Tanju S., Berkan A. ve Metin S. yakalandı.

Haklarında "tehdit", "hakaret" ve "gasp" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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