İstanbul'da Cağaloğlu, 'Kitapçılar Sokağı'na tekrar kavuştu!

Yayıncılığın tarihi ve kültürel merkezi Cağaloğlu'nda, eski günlerinden yadigar "Kitapçılar Sokağı" yeniden canlandı.

İstanbul'daki yayıncılık faaliyetlerinin merkezi noktalarından Cağaloğlu'nda, tarihi doku korunarak yenilenen sokakta, yayınevleri ve kitabevleri okurlarla buluşuyor.

Küçük ve Şengül Hamamı sokaklarında hayata geçirilen projeyle, kitap satışlarının yanı sıra yazarlar okurlarla bir araya gelecek.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, sokağın Türkiye ve İstanbul için önemine dikkati çekerek, "Yaklaşık çeyrek asırdır böyle bir mekanın eksikliği vardı. Bu güzel mekanı göremeden göçenler oldu, eğer görselerdi çok mutlu olacaklardı. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Medeniyetimizin kökü olan kitaba ait değerlerin daha fazla temsil edilmesi gerekiyor." dedi.

"BU GÜZİDE MEKAN, İSTANBUL'UN ENTELEKTÜEL ZEMİNİ OLACAK"

Pala, böylesine tarihi bir mekanda herkese ayrı bir görev düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

Burada herkese ayrı ayrı görevler düşüyor. Bu güzide mekanın İstanbul'un entelektüel zemini olması gerektiğine inanıyorum. Bu mekanda iyilik, güzellik, doğrulukla bezenmiş işlerin yapılması en büyük arzumuz. Cağaloğlu'yla ilgili Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bizler de onun isteğini ve arzusunu yerine getirerek, buradan elimizi çekmeden, ayaklarımız burada iz bırakacak şekilde çalışmalı, emek vermeliyiz.

"KÜLTÜR DÜNYAMIZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ÇALIŞMA"

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul'a 3 yıl önce atandığını ve atanmadan önce en çok Cağaloğlu başta olmak üzere İstanbul'daki kitapçıları sürekli gezdiğini dile getirerek, "Ben İstanbul'a geldikten sonra da kitapçılar bu bölgeden ayrıldılar ve buna çok üzüldüm. Projeden haberdar olunca da çok sevindim. Kültür dünyamız için çok büyük bir çalışma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BU TARİHİ VE GÜZEL MEKAN ESKİYLE YENİ ARASINDA BİR KÖPRÜ OLSUN"

Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu ise sokağın açılışından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "30 yıldır yayıncıyım. Sıkıntılı geçen bu günlerde 12 dükkanımızın açılması hepimiz için çok iyi bir moral oldu ve bize yalnız olmadığımızı hissettirdi. Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.