Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve uluslararası hukuk otoritelerinden BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, "Küresel Vicdan Girişimi" çatısı altında dikkat çeken bir adım attı.

Haydut ABD ve terör devleti İsrail’in saldırıları sonucu İran’ın Minab kentinde bir okulda vefat eden 165 kız öğrenci için hazırlanan deklarasyon, uluslararası kurumlara sunulmak üzere kamuoyunun imzasına açıldı.

Siyaset dünyası tek ses oldu

Söz konusu bildiriye, Türkiye ve dünyadan çok sayıda üst düzey isim destek verdi. İmzacılar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus eski Devlet Başkanı Moncef Marzouki, İran eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, TBMM eski Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç yer alıyor.

Siyasi yelpazenin her kesiminden liderlerin ortak bir duruş sergilediği girişimde; Özgür Özel, Ali Babacan, Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan, Zekeriya Yapıcıoğlu, Gültekin Uysal ve Doğu Perinçek gibi isimler de imzalarıyla desteklerini beyan etti.

Küresel Vicdan Girişimi

Hazırlanan dilekçede, yaşanan olayın uluslararası hukuk açısından doğurduğu ağır ihlallerin altı çizilerek, sorumluların hesap vermesi talep ediliyor. Küresel Vicdan Girişimi, sivil toplumun gücünü arkasına alarak konuyu uluslararası yargı mekanizmalarına taşımayı hedefliyor.

Söz konusu bildiriye destek vermek isteyen vatandaşlar için hazırlanan dijital imza bağlantısı kamuoyuyla paylaşıldı.