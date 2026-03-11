  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü Müzakerede rotayı Türkiye’ye kırdılar! Barışın yolu İstanbul’dan geçiyor Hani Avrupa’da toplantı ve gösteri hakkı vardı? Kudüs Günü yürüyüşüne engel Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız Cepten yiyorlar! Merakla bekleniyordu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış... ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı
Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 İHA düşürüldü
Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 İHA düşürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 İHA düşürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri tarafından 4 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri tarafından 4 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, başkentteki Uluslararası Bağdat Havaalanı yakınında 4 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

 

İHA'ların Irak güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü kaydeden Maan, olayda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Maan, Uluslararası Bağdat Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alındığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23