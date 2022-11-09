İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: O illerde yağış bekleniyor! Yarın hava durumu ve 1 haftalık hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbullular bugün havanın nasıl olacağını merakla araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu paylaşımı geldi. Vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını merakla araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünde hava durumu paylaşımı geldi. Peki, illerde bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da bugün hava nasıl olacak İşte cevabı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU: °C, 18°C

İstanbul hava durumunu incelediniz. Peki, çevre illerde hava nasıl olacak? İşte cevabı….

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU: °C, 18°C

Az bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU: °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ HAVA DURUMU:°C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ HAVA DURUMU: °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji il il uyardı: O illerde yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İstanbul'da 1 haftalık hava durumu

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