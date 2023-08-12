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Yerel İstanbul'da bir kişi dolandırıcılara 8 milyon lirasını kaptırdı!
Yerel

İstanbul'da bir kişi dolandırıcılara 8 milyon lirasını kaptırdı!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 11:55:00 -
İstanbul'da bir kişi dolandırıcılara 8 milyon lirasını kaptırdı!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kişi, kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak 8 milyon lirasını kaptırdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kişi, kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak 8 milyon lirasını kaptırdı.

Edinilen bilgilere göre, Eyüpsultan'da ikamet eden K.A.S. telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilere inanarak altın ve paralarını poşet içinde teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan K.A.S. emniyette giderek şikayetçi oldu. K.A.S. "Beni telefona aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki dolandırıcının kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan operasyonda şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)

 

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