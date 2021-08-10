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Gündem İstanbul'da bir kamyon dolusu mültecinin sokağa bırakıldığı iddia edildi
Gündem

İstanbul'da bir kamyon dolusu mültecinin sokağa bırakıldığı iddia edildi

İstanbul Sultangazi’de mültecilerin toplu bir şekilde kamyonla sokağa bırakıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 01:09:00 -

İstanbul Sultangazi’de mültecilerin toplu bir şekilde kamyonla sokağa bırakıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepki topladı.

Sultangazi’nin yerel bir haber sitesi olan Eminhaber.org tarafından yayınlanan videoda “Görüntüler Sultangazi Cebeci Mahallesi 2467 sokaktan. Sokağa gelen 34 EN 2338 plakalı kapalı kasa kamyonetten onlarca mülteci indi. Mülteciler, indikten sonra koşarak sokaktan ayrıldı” denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

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