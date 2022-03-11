İstanbul'da bir günde onlarca İETT otobüs kaza yaptı

YENİ AKİT ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İstanbul'da sadece bugün onlarca otobüsün arızalandığını veya kaza yaptığını belirterek; "Yaşananlarda hiç mi ihmal bulunmuyor?" diye sordu.

İstanbul her geçen gün geriye gidiyor

Başkan Göksu'nun yaşananlara itiraz ettiği paylaşımı şöyle:

"İstanbul’da sadece bugün onlarca İETT otobüsü ve metrobüs kaza ya da arıza yaptı. Bunların hepsine kaza diyerek geçmeli miyiz? Yaşananlarda hiç mi ihmal bulunmuyor?

İstanbul her geçen gün geriye gitmeye devam ederken bu yaşananlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"