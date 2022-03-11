  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da bir günde onlarca İETT otobüs kaza yaptı
Gündem

İstanbul'da bir günde onlarca İETT otobüs kaza yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İstanbul'da sadece bugün onlarca otobüsün arızalandığını veya kaza yaptığını belirterek; "Yaşananlarda hiç mi ihmal bulunmuyor?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:30:00 -
İstanbul'da bir günde onlarca İETT otobüs kaza yaptı

YENİ AKİT  ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İstanbul'da sadece bugün onlarca otobüsün arızalandığını veya kaza yaptığını belirterek; "Yaşananlarda hiç mi ihmal bulunmuyor?" diye sordu.

İstanbul her geçen gün geriye gidiyor

Başkan Göksu'nun yaşananlara itiraz ettiği paylaşımı şöyle:

"İstanbul’da sadece bugün onlarca İETT otobüsü ve metrobüs kaza ya da arıza yaptı. Bunların hepsine kaza diyerek geçmeli miyiz? Yaşananlarda hiç mi ihmal bulunmuyor?

İstanbul her geçen gün geriye gitmeye devam ederken bu yaşananlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay