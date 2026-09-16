İstanbul'da bir ayda 1 ton 432 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 46 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 46 şüpheli yakalandı. El konulanlar arasında 922 bin adet uyuşturucu-uyarıcı hap ile 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi de bulunuyor. Operasyonları, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü.

Bir aylık dönemde Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar olmak üzere dokuz ilçede operasyon gerçekleştirildi.

716 kilo skunk, 552 kilo pregabalin

İlçelerdeki çalışmalarda 716 kilo 100 gram skunk, 552 kilo 772 gram pregabalin, 151 kilo 700 gram metamfetamin ve 16 kilo 552 gram kokain ele geçirildi. Hap türünde ise 850 bin adet sentetik ecza ile 72 bin adet extacy'ye el konuldu.

Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda da 14 şüpheli yakalandı. Böylece tüm operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 46'ya ulaştı. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

9 ayda 11 ton uyuşturucu, 6 bin 422 tutuklama

1 Ocak 2026'dan bu yana "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile mücadele kapsamında İstanbul genelinde 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde ile 25 milyon 946 bin 472 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildiği, yakalanan 6 bin 422 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Son iki ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada uyuşturucuya topyekun savaş açtıklarını belirtti; Esenyurt'ta yapılan operasyonlara değinerek çalışmaların devam edeceğini söyledi.