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Gündem MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var
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MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var

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MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara merkezli yazılım şirketi AYDO'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli yazılım şirketi AYDO'ya yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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