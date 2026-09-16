MİT'ten ünlü şirkete operasyon: Gözaltılar var
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Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara merkezli yazılım şirketi AYDO'ya operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberi: Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli yazılım şirketi AYDO'ya yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.