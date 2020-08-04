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Aktüel

İstanbul'da, bayram tatili sonrası ilk iş gününde sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:59:18 -
İstanbul'da, bayram tatili sonrası ilk iş gününde sessizlik hakim

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş gününde alışılagelen trafik yoğunluğu yaşanmadı.

AA muhabirlerinin gözlemlerine göre, kentte özellikle trafik akışında sakinlik yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda kentteki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 30, an itibarıyla yüzde 18 kaydedildi.

D-100 karayolunda akıcı bir trafik gözlenirken, TEM otoyolu bağlantı yolları da açık ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanmıyor.

Avcılar, Esenyurt, Hadımköy gişelerde her iki yönün sakin ve akıcı olduğu gözlendi. Avcılar ve Büyükçekmece istikametinde de trafik akıcı.

Metrobüs duraklarında da normal günlere nazaran sakinlik yaşanıyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda da sabahın erken saatlerinde D-100 karayolunda Maltepe ve Göztepe'de Kadıköy istikametine doğru yoğunluk oluşsa da daha trafikte daha sonra düşüş yaşandı.

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