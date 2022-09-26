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Yerel İstanbul'da 82 yaşındaki kadına korkunç saldırı: Köpek resmen annemi yemiş!
Yerel

İstanbul'da 82 yaşındaki kadına korkunç saldırı: Köpek resmen annemi yemiş!

İstanbul Üsküdar'da tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull 82 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırdı. 4 ayrı ameliyat geçiren yaşlı kadın şimdilerde ayağının kesilmesiyle karşı karşıya. Ata'nın kızı Selma Parçal "Köpek bildiğin annemi yemiş. Damarları yok, bacağı kopma noktasında. Anneme bunu yapan köpeğin sahipleri ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Onlar gerekli cezayı alsın. Adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 22:14:00 -
İstanbul'da 82 yaşındaki kadına korkunç saldırı: Köpek resmen annemi yemiş!

Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın 18 Eylül akşamı spor yapmak için dışarı çıktı. Bir süre yürüdükten sonra evine döneceği sırada 3 kişi tarafından tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirilen yasaklı köpek pitbull bir anda etrafını sardı.

Köpek 82 yaşındaki Yücel Ata'nın kolunu ve bacağını ısırdı. Sesler üzerine etrafta toplanan mahalleli köpeği ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı. Uzun uğraşlarla su dökülerek ayrılan köpek yaşlı kadını kanlar içinde bıraktı. İddiaya göre sahibi kucağına alıp köpeği kaçırdı.

Köpek barınağa teslim edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. 1 haftadır hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadın 4 kez ameliyat oldu.

Daha da ameliyatlar geçireceği öne sürüldü. Köpeğin sahibi ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Saldıran köpekle birlikte sahiplendiği 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.

"Köpek resmen yemiş, bu insanlar dışarda olamaz"

Yaşlı kadının kızı Selma Parçal; "Annem haftada bir kere mahallede yürüyordu. Olay günü de öyle yapmış akşam çıktı dışarı bir daha gelemedi. Köpek resmen yemiş kemikleri kırık etleri yok. Ölümden döndü. Günlerdir burada nefes mücadelesi veriyor. Adeletin yerini bulmasını istiyoruz onlar hala dışardalar. Göz göre göre böyle bir şeye sebep oldular ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. 1 haftadır hastanede 4. Ameliyatına girdi. 3 kişinin ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyorum. Bunlar adam öldürmeye teşebbüs ettiler. Annem soluk savaşı veriyor. Bu insanlar dışarda olamaz. Annemin bacağını köpek yedi resmen" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Leyl....

Hergun yaziyoruz, ciziyoruz ama hic kimsenin futuru degil..  

Leyl....

Simdi Liste Kopegi denen 1 uygulama var. Avrupa'da bunlar yasakli irklar pitbull, Dogo Argentina, Bu K9 Alman Kurdu, eski Alman Kurdu bu sirti kavisli olan, Dobermann, Akita, Rottweiler ve daha aklima gelmeyen 15'e yakin irk bunlarin alimi, satimi, ciftlestirilmesi, agizliksiz ve uzun tasma Ile dolastirilmasi, serbest birakilmasi ve toplu tasimada agizliksiz olmasi yasakdir. Vukuat olursa, uyutulmaga varan ceza ve muteakkip yine Ölü Köpegin sahibine Para cezasi uygulanir.
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