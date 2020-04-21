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Aktüel

İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı

2020-04-21 23:37:17 -
İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla kent genelinde 100 bin Türk bayrağı dağıttı.

TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde ertelenmişti.

İstanbul Valiliği, vatandaşların 23 Nisan'ı evlerinde kutlamaları için kent genelinde 100 bin Türk bayrağı dağıtma kararı aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 39 ilçede İstanbul Ticaret Odası sponsorluğunda basılan 100 bin bayrağı vatandaşlara dağıttı.


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