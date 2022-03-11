İstanbul'da 2 İETT otobüsü çarpıştı

Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı.

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kaydedildi

Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.