İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzbinlerce bekçi adayını sevindirecek açıklamada bulundu. Soylu İstanbul'da 1700 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Soylu'nun açıklamalarından bekçi alımına ilişkin satır başları şöyle:

İstanbul'da 1700 bekçi alımı ne zaman nasıl yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyenler bekçi alımı ile ilgili son duyuruları takip ediliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan alımlar için gözler ilgili kurumlardan gelecek açıklamaya çevrilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da 1700 bekçi alımı yapılacağının müjdesini verdi. Alımın ne zaman ve nasıl yapıalcağına ilişkin önümüzdeki günlerde detayların kurum tarafından paylaşılması bekleniyor. Detaylar paylaşıldığında "İstanbul'da 1700 bekçi alımı ne zaman nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları: "Bekçilik sistemi sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, Türkiye'nin asayişini başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır. Birileri korkuyor, nereden çıktı bu bekçi diyorlar. Buna yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Biz bugün bekçileri polis akademisinde eğittik. Toplam 5 aylık eğitim. Yüzde 100'e yakın lise ve üniversite mezunları. Uyuşturucudan her türlü asayişsizliğe, hırsızlığa ve hatta terör meselesine kadar bekçilerimiz görevdedir."

Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.