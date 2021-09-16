İstanbul'a yeşili kazandıracağız dediler! Yeşil alanlar bile çöpten geçilmez oldu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimlerden önce, "İstanbul'a yeşili kazandıracağız." sözü de havada kaldı. İmamoğlu'nun sözünün aksine, halihazırdaki yeşil alanlar da çöp yığını haline geldi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce verip de tutamadığı sözlerden birisi de "İstanbul'a yeşili kazandıracağız." vaadi oldu.
Halihazırdaki yeşiller de çöpler içinde kaldı!
Yeniakit.com.tr ihbar hattına gelen yüzlerce İstanbul şikayetinden birisinde, İBB'nin, İstanbul'a yeşili kazandırmak bir yana halihazırdaki yeşilleri de çöpler içinde bıraktığı ortaya çıktı.
Bir vatandaşın Mahmutbey-İkitelli istikametinde aracı ile seyir halindeyken çektiği görüntüler, yeşil alanların bakımsız kaldığını ortaya koydu. İlgisizlikten çöp yığınına dönen yeşil alanların görüntüsü İstanbulluları üzerken, bahçe bakımının da yetersiz kaldığı ve sarı otların çoğaldığı gözlendi.