İstanbul'a uğramadan İtalya yolcusu!

Adana Demirspor’da döktüren Yunus Akgün, İtalyanları peşinde koşturuyor. Yeni sezonda Galatasaray’a dönme planları yapan Yunus Akgün, İstanbul’a uğramadan İtalya’nın yolunu tutabilir.

Adana Demirspor’da gösterdiği performansla ligin tozunu attıran Yunus Akgün, bir anda transferin de gözdesi haline geldi. İtalya’nın dev kulüplerini peşinde koşturan Yunus Akgün için Roma, Lazio ve Fiorentina’nın devreye girdiği öğrenildi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın astronomik bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı Yunus Akgün, Roma başta olmak üzere Lazio ve Fiorentina’nın da kıskacında bulunuyor. Son dönemdeki performansıyla milli takıma kadar yükselen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeyi arzulayan Yunus Akgün, bir anda rotasını İtalya’ya kırabilir.

YUNUS AKGÜN’ÜN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Yunus Akgün bu sezonki formuyla Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım ‘a davet edildi. Genç yıldız kiralık forma giydiği Adana Demirspor’da müthiş bir performans göstererek toplam 31 maça çıktı. 21 yaşındaki genç oyuncu ligde oynadığı 27 maçta 7 gol 6 asist yaparken, Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.