İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Aralık ayının son günlerine girilirken kış şartları yurt genelinde kendini daha güçlü hissettirmeye başladı. Rusya üzerinden Türkiye’ye doğru ilerleyen yeni bir soğuk hava dalgası, hava sıcaklıklarında ani ve dikkat çekici bir düşüşe yol açacak. Hafta sonu itibarıyla birçok kentte kar yağışı beklenirken, İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi “Kar yağacak mı, ne zaman yağacak?” sorusuna cevap arıyor.

Soğuk hava dalgası Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Yarından itibaren Rusya üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının kısa sürede yaklaşık 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların türünde de değişiklik yaşanacak. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yağışların kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilirken, birçok bölgede kış şartlarının belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Hafta sonu hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Soğuk hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 27–29 Aralık tarihleri arasında etkili olacak sistemin özellikle Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sakarya çevrelerinde kar yağışına neden olacağını belirtti. Cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan bu süreçte, söz konusu illerde kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava cuma günü nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi genel olarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul’da cuma günü yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların niteliğinde değişim yaşanabileceği belirtiliyor.

İstanbul’da karla karışık yağmur ne zaman başlayacak?

Tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi günü, İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Kent genelinde yağmur etkisini sürdürürken, yükselti arttıkça yağışın türünün karla karışık yağmura dönmesi öngörülüyor.

İstanbul’da kar yağışı hangi gün bekleniyor?

Meteorolojik değerlendirmelere göre 29 Aralık Pazartesi günü, İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Aynı gün içerisinde, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Bu süreçte İstanbul’un bazı bölgelerinde kış şartlarının daha belirgin hissedileceği tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde hava nasıl seyredecek?

Meteoroloji tahminlerine göre, ocak ayının ilk haftasında da soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Bölge genelinde yağışlı havanın devam etmesi beklenirken, düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebileceği öngörülüyor. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini koruması bekleniyor.