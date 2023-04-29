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Yaşam İstanbul'a en çok turist o ülkeden geliyor: Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere...Hangisi
Yaşam

İstanbul'a en çok turist o ülkeden geliyor: Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere...Hangisi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 19:38:00 - 2023-04-29 19:48:00
İstanbul'a en çok turist o ülkeden geliyor: Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere...Hangisi

2023 yılının ilk üç ayında İstanbul, turizmde zirvede yer aldı. İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor seviyeye ulaştı. Ruslar, Antalya'da olduğu gibi İstanbul'da da lider... Turist konusunda Türkiye'deki seçimleri ortaya çıktı.

İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor seviyeye ulaştı. Ruslar, Antalya'da olduğu gibi İstanbul'da da lider...

İstanbul, 2023'ün ilk 3 ayında yabancı turist sayısında rekor rakamlar geliyor...

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 3 ayında İstanbul'u 3 milyon 480 bin 630 kişi ziyaret etti. Mart ayında gelen yabancı turist sayısı ise 1 milyon 206 bin 770 kişi olarak kaydedildi. İstanbul'a en çok turist sırasıyla Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den geldi.


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