2023-04-29 18:51:57 Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali
Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın son durumuna ilişkin gelişme yaşandı. Dünyanın beşinci Türkiye'nin ise birinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı ve ilçe merkezi artık tamamen sulara gömüldü. Kapakların kapanmasıyla gövdedeki su seviyesi 126 metreye ulaşan Yusufeli Barajı, ilçeyi tamamen sular altında bıraktı. İlçenin sulara gömülmüş fotoğrafı ise hüzünlendirdi. Türkiye'nin birincisi, dünyanın ise beşincisi olan Yusufeli Barajı'ndan yeni kareler! Artık tamamen sular altında: İşte öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar...