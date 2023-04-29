Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

"RAMAZANIN BAŞINDA GELDİĞİMİZDE İLÇE SULAR ALTINDA KALMAYA BAŞLAMIŞTI" Artvin'de gazetecilik yapan Hatice Diler de son bir ayda yağan yağmurlar ve kar sularının erimesiyle baraj sularının çok hızlı yükseldiğini anlattı. Sık sık bölgeye gelerek haber çalışması yaptığını belirten Diler, şunları söyledi: "Ramazanın başında geldiğimizde ilçe sular altında kalmaya başlamıştı. Ortalarına geldiğimizde ise yarısından fazlası sular altında kalmıştı. Şimdi geldik ve ilçe tamamen sular altında kalmış. Vatandaşlarımız, her geçen gün yeni ilçe merkezine daha çok alışıyor. Bunu her ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Önceki gelişimize göre yeni ilçe daha çok şenlenmiş. Çevre yeşillenmiş. Bu noktada 'Yusufeli, Artvin'in en modern ilçesi oldu.' diyebiliriz."