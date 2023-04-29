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Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

2023-04-29 18:51:57
Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın son durumuna ilişkin gelişme yaşandı. Dünyanın beşinci Türkiye'nin ise birinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı ve ilçe merkezi artık tamamen sulara gömüldü. Kapakların kapanmasıyla gövdedeki su seviyesi 126 metreye ulaşan Yusufeli Barajı, ilçeyi tamamen sular altında bıraktı. İlçenin sulara gömülmüş fotoğrafı ise hüzünlendirdi. Türkiye'nin birincisi, dünyanın ise beşincisi olan Yusufeli Barajı'ndan yeni kareler! Artık tamamen sular altında: İşte öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar...

#1
Foto - Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Nisan itibarıyla Yusufeli Barajı'ndaki su seviyesi 630,18 kotuna, su yüksekliği 126,68 metreye, depolanan su miktarı da 398,67 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli'nin eski ilçe merkezinin yanı sıra Irmakyanı, Yeniköy, Çeltikdüzü, Kınalıçam ve Meşecik köyleri de tamamen baraj suları altında kaldı. Borçka'dan gelen Malik Erdoğan, yeni ilçe merkezini görmek için bulundukları bölgede eski ilçe merkezinin tamamen sular altında kaldığına şahit olduklarını söyledi.

#2
Foto - Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

Bir tarihin sular altında kaldığını görmenin hüzün verici olduğunu kaydeden Erdoğan, "Barajlar, ülkemizin ekonomisine katkı yapacak bir şey. Tabii insanların yaşadığı yerlerin sular altında kalması bize değişik bir duygu verdi. Tarih, insanların doğdukları, yaşadıkları yerler, anıları, hepsi sular altında. Sular da gittikçe yükseliyor." dedi.

#3
Foto - Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

Rize'den gelerek Yusufeli'ni gezen Hasret Apaydın da ilçenin eski halini sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğünü ifade ederek, "Eski ilçe merkezinin tamamen sular altında kaldığını görünce çok üzüldüm. Sanki ben buradan ayrılmış gibi hissettim. Burada yaşayan, kendi toprağından ayrılan insanları düşünemiyorum. Yeni ilçe merkezi de son derece güzel olmuş. Devletimiz güzel yatırımlar yapmış." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

"RAMAZANIN BAŞINDA GELDİĞİMİZDE İLÇE SULAR ALTINDA KALMAYA BAŞLAMIŞTI" Artvin'de gazetecilik yapan Hatice Diler de son bir ayda yağan yağmurlar ve kar sularının erimesiyle baraj sularının çok hızlı yükseldiğini anlattı. Sık sık bölgeye gelerek haber çalışması yaptığını belirten Diler, şunları söyledi: "Ramazanın başında geldiğimizde ilçe sular altında kalmaya başlamıştı. Ortalarına geldiğimizde ise yarısından fazlası sular altında kalmıştı. Şimdi geldik ve ilçe tamamen sular altında kalmış. Vatandaşlarımız, her geçen gün yeni ilçe merkezine daha çok alışıyor. Bunu her ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Önceki gelişimize göre yeni ilçe daha çok şenlenmiş. Çevre yeşillenmiş. Bu noktada 'Yusufeli, Artvin'in en modern ilçesi oldu.' diyebiliriz."

#5
Foto - Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

Betül Aykan da doğup büyüdüğü ilçenin baraj suları altında kalmasından dolayı hüzünlü olduğunu ifade ederek, "Artık Yusufeli sular altında kaldı. Su tutma başladıktan sonra gün gün izlemeye geldik. Anılarımızın, yaşantılarımızın nasıl sular altında kaldığını, sulara gömülüşünü izledik. Bazen izledik, bazen ağladık, bazen hüzünlendik. Geldiğimiz noktada eski ilçe merkezine dair bir şey göremiyoruz. Sadece anılarımız ve hatıralarımız kaldı." şeklinde konuştu. Aykan, hamile olduğunu belirterek, "İnşallah bebeğimle birlikte yeni ilçe merkezinde güzel bir hayat, güzel bir gelecek nasip olur." dedi.

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