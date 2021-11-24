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Spor İstanbul'a "Bizim şehrimiz" diyen Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe kararı
Spor

İstanbul'a "Bizim şehrimiz" diyen Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe, Kadıköy'de Olympiakos'a 3-0 mağlup olduktan sonra, Yunan kulübün başkanı Evangelos Marinakis, İstanbul için, "Bizim şehrimiz" diyerek skandal bir provokasyona imza atmıştı. Yarın oynanacak rövanş maçı öncesi Marinakis'ten Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir karar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:06:00 -
İstanbul'a "Bizim şehrimiz" diyen Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi galibiyetinin ardından yüzünü Avrupa'ya çevirdi.

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.

Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.

Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.

Dikkat çeken karar: Prim sözü verdi

Bu arada Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi.

Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" dedi.

Başkan, futbolcularla yaptığı son görüşmede sözünün geçerli olduğunu hatırlattı.

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Yorumlar

şişmana bak

Lan marikanes, sen önce göbee geri çek, sonra götü ileri al, ondan sonra konuş, bu ne ayısın lan sen böyle
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