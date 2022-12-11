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Gündem İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Gündem

İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 09:09:00 -
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.

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İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" sözleri kullanıldı.

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